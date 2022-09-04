密西西比州首府自來水危機延續近1星期 民眾改用瓶裝水度日

（法新社傑克遜3日綜合外電報導）美國密西西比州首府傑克遜（Jackson）水廠處理系統遭洪水破壞，在許多市民沒有乾淨自來水可飲用情況下，疲於奔命的軍人投入救援行列，以堆高機和挖土機分發瓶裝水。

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傑克遜當地8成居民為非裔，貧困現象十分普遍，多年來碰過無數次大大小小的水危機，但這一次特別嚴重，許多居民近一周來無乾淨水源可用。

這是因為連續多日的洪災打斷一座重要但老舊的水處理廠作業，導致當居民打開水龍頭，流出來的是水壓不夠、黃濁，且就算煮沸也無法飲用的水，

當地情況已獲得華府關注。總統拜登承諾將運用聯邦資源來協助密西西比州解決這場危機。

當局已經開始着手主要的修繕工作，但眼前民眾必須依靠放在一塊塊棧板上、由堆高機高高疊起的瓶裝水度日。

居民在配送中心一次能領兩箱水。41歲公車駕駛湯普森（Natina Thompson）說：「我無法按照我喜歡的方式煮飯，也不能按照我喜歡的方式刷牙。」

但她說「她十分感謝」國民兵和其他的人目前提供的協助。

55歲居民瓊斯（Mary Jones）說她跑了城裡好幾個配送中心，好拿到足夠的水來協助那些無法出門的年邁鄰居。她告訴法新社：「你得為鄰居做點犧牲，這是我們密西西比人的精神，我們敦親睦鄰，無論任何情況都會團結互助。」

© 2022 AFP