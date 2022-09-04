旁白Netflix紀錄片　歐巴馬勇奪艾美獎

（法新社華盛頓3日電） 美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）今天宣布，好萊塢新鮮人歐巴馬今天以他在網飛（Netflix）紀錄片「全球國家公園大賞」擔任旁白的表現，勇奪艾美獎。

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當過兩任美國總統的歐巴馬拿過2座葛萊美獎，所以他現在只差1座奧斯卡和1座東尼獎（Tony），就能達成所謂的「演藝圈大滿貫」（EGOT）。

根據「娛樂周刊」（Entertainment Weekly），過去只有17人完成「演藝圈大滿貫」，包括導演梅爾布魯克斯（Mel Brooks）、非裔諧星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、已故女星奧黛莉赫本（Audrey Hepburn），以及最近的珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）。

另一位總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）也曾獲艾美獎肯定，但他獲頒的是榮譽獎。 歐巴馬2017年卸任後，和妻子蜜雪兒各自撰寫了回憶錄創下銷售佳績，而除了非營利基金會，兩人還成立製作公司，與Netflix簽訂據稱價值數千萬美元的重大合約。

歐巴馬夫婦公司為這家串流媒體製作的第1部紀錄片「美國工廠」（American Factory）就贏得奧斯卡最佳紀錄片和艾美獎導演獎，但獎項是頒給電影製片人，而不是歐巴馬夫婦。

© 2022 AFP