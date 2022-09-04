阿根廷不明肺炎4死 衛生官員指向退伍軍人症

（法新社布宜諾斯艾利斯3日電） 阿根廷西北部1間診所近來爆發多起不明原因肺炎病例，樣本送驗結果指向退伍軍人症（Legionnaires' disease）。衛生官員今天表示，目前已有4人喪生。

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衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）告訴媒體，這4人出現高燒、身體疼痛和呼吸困難等癥狀，雙側性肺炎的潛在病因經判斷為退伍軍人症。

8月29日發生首起死亡病例，這些病例全都發生在阿根廷西北部圖庫曼省（Tucuman）首府聖米格德圖庫曼（San Miguel de Tucuman）的一間診所。

最新一起死亡病例發生在今天上午，是一名有慢性病史的48歲男子。另外一名在這間診所接受手術的70歲婦女也不幸喪生。

圖庫曼省官員表示，還診斷出另外7名癥狀病例，這7人都在同家診所，且幾乎都是診所的人員。

圖庫曼衛生首長麥迪納（Luis Medina Ruiz）表示，7人中4人已住院，住院4人中3人接受呼吸器輔助治療，另外3人因臨床癥狀較不複雜，因此在家居家健康監測。

退伍軍人症首次出現在1976年美國退伍軍人協會（American Legion）在美國賓州費城的集會。退伍軍人症和受污染的水或不清潔的空調系統有關。

當圖庫曼不明原因肺炎病例發生時，醫師曾對患者進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感和漢他病毒檢測，並已全部排除這些情況。

樣本送到了布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的馬爾布蘭研究所（Malbran Institute），最後檢測結果指向退伍軍人症。

衛生首長麥迪納8月31日表示，毒性和環境因素不能排除。他指出，目前正在對診所的空調系統進行檢查。

維佐蒂表示，當局致力確保診所的安全性，俾以讓病患和診所工作人員感到安心。

© 2022 AFP