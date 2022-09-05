加拿大發生利刃攻擊案 警方：部分受害者是嫌疑犯鎖定目標

（法新社渥太華4日電） 加拿大警方表示，薩克其萬省兩偏遠社區今天發生刺殺事件，造成10人死亡15人受傷，部分受害者是嫌疑人鎖定的目標，其他人則是遭隨機攻擊，警方正在多省搜捕2名嫌疑人。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）的布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）在記者會上說：「我們在薩克其萬省（Saskatchewan）詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）和韋爾登（Weldon）社區的13個地點找到了10名死者。」

她說：「另有幾名受害者受傷，其中15人已被送往各大醫院。警方正積極找尋兩名嫌疑犯，並在許多案發現場進行調查。」

警方對原住民社區和附近韋爾登鎮的「多個地點發生數起刺傷事件」做出回應之際，薩克其萬省早上發布危險人員警報。

布萊克莫爾表示，警方在當地時間凌晨5時40分（格林威治時間11時40分）接到電話，稱詹姆士史密斯克里民族發生刺傷事件，隨後很快又有更多電話通報進一步的刺傷事件。

她說，當局認為「部分受害者是嫌疑人的目標，而其他人則是遭隨機攻擊，所以目前談論犯案動機還太過困難」。

警方表示，或許還有其他受害人是自行前往就醫。

有人報警說在距離攻擊地點約320公里的薩克其萬省首府勒吉納（Regina）看到嫌疑人後，警戒和搜索範圍擴大到緊鄰的曼尼托巴省（Manitoba）和亞伯達省（Alberta），幾乎是歐洲一半面積的廣闊地區。

薩克其萬省衛生局在聲明中告訴法新社，它已啟動緊急協議來處理「大量急重症病人」。

© 2022 AFP