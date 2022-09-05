布蘭登費雪「重磅」回歸 演技精湛奧斯卡呼聲高

（法新社威尼斯4日電） 曾以「神鬼傳奇」三部曲走紅的布蘭登費雪回來了！睽違多年後重返大銀幕的他在新片中飾演一名患有暴食症的肥胖男子，精湛演技讓他成了明年炙手可熱的奧斯卡影帝人選。

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在1990年代，布蘭登費雪（Brendan Fraser）是享譽全球的好萊塢影星之一，在「森林泰山」（George Of The Jungle）和「神鬼傳奇」（The Mummy）等叫好叫座的電影中展露肌肉，給人健美形象，2000年代後期逐漸淡出影壇，作品量銳減。

布蘭登費雪沉寂多年後，在新片「鯨」（The Whale，暫譯）中詮釋一名患有強迫性飲食失調症、體重250公斤的英文老師，試圖與17歲女兒修復關係，廣受各界好評。

布蘭登費雪在威尼斯對記者說：「我必須學習以一種全新的方式走動。」

「我長出我不知道我有的肌肉。當我卸下所有裝備時，我甚至感到一絲暈眩，就像你在威尼斯下船時一樣。」

這部電影是美國導演戴倫亞洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）的最新作品，他2008年曾憑藉「力挽狂瀾」（The Wrestler）在威尼斯獲得最高榮譽金獅獎，並以「黑天鵝」（Black Swan）、「噩夢輓歌」（Requiem for a Dream）等黑暗、獨立製作電影聞名。

隨着故事展開，男主角查理病態肥胖的原因浮現，他暴飲暴食與性取向和宗教信仰方面的創傷有關，但他從不讓它們影響他對世界的看法。

布蘭登費雪說：「查理是我迄今扮演過最英勇的人。他的超能力是看到他人身上的優點，並使他們的優點展現出來。」

戴倫亞洛諾夫斯基說，這是「向世界傳遞的最重要訊息」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

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