索羅門群島總理：即將解除外國軍艦停靠禁令

（法新社威靈頓5日電） 太平洋國家索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天告訴國會，即將取消暫時停止讓外國軍艦停靠的禁令。

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蘇嘉瓦瑞表示，針對這項臨時禁令的檢討「進展非常順利，我們不預期暫時禁令會長時間持續」。

2周前，美國海岸防衛隊巡邏艇亨利號（Oliver Henry）請求停泊索羅門群島遲遲得不到回應後，選擇不進入索國首都荷尼阿拉（Honiara）。

英國皇家海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey）也因停靠申請遲遲等不到回覆，選擇離開索羅門群島海域。

在那之後，蘇嘉瓦瑞辦公室證實，由於需要檢討批准程序，已暫停所有外國海軍軍艦造訪。

蘇嘉瓦瑞今天被問到亨利號事件時表示，亨利號並未被拒絕進入，而是選擇在停泊申請「被告知是否核可前即離開我國海域」。

他說，之所以祭出「暫時」禁令，是因為軍艦要求造訪索羅門群島的申請「突然增加」。

「許多案例的申請都是在很短時間內提出，大家也都預期所有申請總會獲得核准。」

「每項申請都需要適切評估，包括評估對索羅門群島的利弊。」

他今天告訴國會，現在這項檢討已近完成。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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