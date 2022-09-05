面對創紀錄通膨 歐洲央行準備大幅升息

（法新社法蘭克福5日電） 繼上次會議宣布逾10年來首次升息後，歐洲中央銀行（ECB）決策高層已準備在8日再次大幅調高利率，以展現遏制通貨膨脹飆漲的決心。

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俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格暴漲，對家庭造成壓力，並使消費者物價上漲的步調迭創新高。

歐元區8月通貨膨脹率達到9.1%，創下歐元問世以來的歷史新高，遠高於歐洲央行2%的目標。

荷商安智銀行（ING Bank）總體經濟部門主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，歐洲央行會議「唯一的問題」是「要升息50或75個基點（basis point）」。

歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）8月下旬在在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年度研討會上表示，歐洲央行有必要展現「決心」來遏制物價上漲。

她說，按照這一作法，歐洲央行將「更強力回應當前的通貨膨脹，就算面臨成長放緩和失業率上升的風險」。

由25名成員組成的歐洲央行管理委員會於7月舉行的上次會議，意外升息50個基點，從而結束持續8年的負利率。

施納貝爾在美國演說時，強調人們需要「信任」歐洲央行將會恢復他們的購買力。

總部位在德國法蘭克福（Frankfurt）的歐洲央行已經開始追趕美國和英國央行，這些央行正加快、加大升息以對付通貨膨脹。

歐洲央行已拋棄其所發布、限制其行動範圍的所謂前瞻指引（forward guidance）。該行總裁拉加德（Christine Lagarde）7月宣布，決策高層現在將「逐次開會」作決定。如此一來，歐洲央行便可追隨美國聯準會（FED）腳步，將利率調高75個基點。

8月通膨數據出爐後，頗具影響力的德國央行聯邦銀行（Bundesbank）總裁、歐洲央行管理委員會成員之一內格爾（Joachim Nagel）稱，歐洲央行有必要在9月大幅升息。他說：「未來幾個月料將會有進一步利率措施。」

不過歐洲央行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）建議「穩步」升息。他指出，由於經濟和未來通膨路徑的高度不確定性，以「不太慢也不過快」的速度升息很重要。（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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