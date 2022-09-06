前軍事記者被控泄密北約 俄法院重判22年

（法新社莫斯科5日電） 曾在俄羅斯擔任記者的薩夫羅諾夫（Ivan Safronov）被控泄漏國防機密給北約成員國，遭起訴叛國罪名。莫斯科的法院今天判他22年有期徒刑。

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法院今天以泄漏國家機密的叛國罪判刑，法官還說薩夫羅諾夫將在「嚴苛的流放地監獄」服刑。

32歲的薩夫羅諾夫曾在「新聞報」（Vedomosti）和「工商日報」（Kommersant）工作，擔任國防記者。他今天現身法庭時坐在一個玻璃牢籠中，身穿灰色運動服和黑色蓬鬆背心，手上戴着手銬。

法院外約有100人等候薩夫羅諾夫的判決，判決結果宣讀完後，他們高喊「自由！」聲援；薩夫羅諾夫在被帶離法庭前，法新社記者看見他面露微笑並高呼「我愛你們！」回應聲援群眾。

薩夫羅諾夫擔任記者期間，報導範圍遍及軍事、政治和俄羅斯的太空計畫。他於2020年7月被逮捕時，才剛從記者轉任俄國聯邦太空總署署長幕僚。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）過去就指控薩夫羅諾夫搜集俄國軍事、國防及安全機密資訊，交給北大西洋公約組織（NATO）成員國的情報單位。薩夫羅諾夫否認犯行，堅稱所謂提供捷克方面的消息都是公開資訊。

© 2022 AFP