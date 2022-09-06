法官同意委任特別主事官 審查川普豪宅查獲檔案

（法新社華盛頓5日電） 美國法官今天批准川普關於委任特別主事官（special master）的請求，以獨立審查聯邦調查局（FBI）突襲他佛州豪宅時查獲的資料；這對檢方而言不啻為一大打擊。

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政府律師反對川普要求，認為委任特別主事官審查受特權保護的資料可能損害國家安全，且已有一個團隊完成審查工作，因此沒有委任特別主事官的必要。

此一決定可能推遲當局對川普處理機密資料的調查，這對這位前總統來說是一大鼓舞。川普譴責8月8日的突襲是「我國歷史上對民主最過分的攻擊之一」，並否認所有不當行為。

聯邦地區法院法官甘農（Aileen M. Cannon）在裁決中寫道，「應委任一名特別主事官來審查被扣押的財產、管理特權主張，並就此提出建議，評估歸還財產的要求」。

甘農要求雙方在9日前交出特別主事官的候選人名單。

司法部發言人柯里（Anthony Coley）在聲明中說，司法部「正在檢視相關意見，並考慮在正在進行的訴訟中採取適當的下一步行動」。

川普面臨越來越大的法律壓力，司法部表示，最高機密文件「可能遭到隱藏」，以阻撓聯邦調查局對川普可能不當處理機密資料的調查。

政府法庭文件指出，聯調局幹員搜查川普位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）時，發現資料非常敏感，以至於「即使是進行審查的聯調局反情報人員和司法部律師也需要額外許可才能獲准審查某些文件」。

© 2022 AFP