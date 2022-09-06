澳洲擬資助大選 索羅門群島：不恰當

（法新社荷尼阿拉6日電） 南太平洋島國索羅門群島國會今天就總理蘇嘉瓦瑞政府所提延後選舉修憲案進行審查，澳洲同日宣布提出為索國選舉提供資金，引發索國政府指控澳洲「侵犯議會民主、干涉內政」。

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總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）上個月以索羅門群島將主辦2023年太平洋運動會（Pacific Games）、國家沒有足夠資金於同年舉辦選舉為由，提出憲法修正案，擬將表定選舉時程延後數月。

索羅門群島國會大選每4年舉行一次，蘇嘉瓦瑞希望將明年選舉延後至2024年3月舉行。

外界指控蘇嘉瓦瑞想要讓法案倉促過關之舉是企圖「夷平民主」。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，澳洲提出為索國選舉提供資金，「反映我們長久以來的歷史性承諾，支持索羅門群島民主和民主程序」。

澳洲並未透露資助金額，不過蘇嘉瓦瑞秘書羅傑斯（Jimmie Rogers）先前曾告訴國營媒體，選舉費用將超過4900萬美元（約新台幣15億1000萬元）。

索羅門群島國會今天就延後選舉案進行一讀。黃英賢說，這項法案已在索國國內引發爭議，「而他們的國會最終必須解決這個問題」。

索國政府隨後發布聲明感謝澳洲政府的提議，但同時表示，選在法案交付國會審查當天向媒體公開此事，時間點「不恰當」。

聲明指出：「這是對我們議會民主的侵犯，是外國政府對我國內政的直接干涉。」

索羅門群島4月和中國簽訂安全協議，引發美國盟友對中國在太平洋島嶼地區日益加深的影響力感到憂心，索羅門群島和澳洲的關係也因此陷入緊張。

© 2022 AFP