俄烏激戰 國際原能署促核電廠周邊辟安全區

（法新社基輔/紐約聯合國總部6日電） 聯合國轄下的國際原子能總署今天敦促，烏克蘭南部的札波羅熱核電廠周邊應闢建安全區。札波羅熱核電廠目前握於俄國手中，但附近的炮擊日趨激烈。

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俄軍3月時奪下歐洲最大核電的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear complex），但當前電廠附近持續遭受攻擊，引發核災疑慮。

國際原子能總署（IAEA）上周派檢查人員赴核電廠視察後做出報告，稱「目前狀況堪憂」。

報告寫道：「現在亟需臨時措施以防核災意外…這可透過即刻建立核子安全和防護區來達成。」

俄羅斯在聯合國表示，很遺憾這份報告未指責烏克蘭發動攻擊。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）在安理會中說：「我們對報告中…未直接指明炮擊來源深感遺憾。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）參加今天在安理會的視訊會議。他說能理解相關立場，「但在目前情況下，依證據說話非常重要」。

俄烏互控對方炮擊核電廠區域。儘管IAEA今天提出報告並發表闢建安全區的建議，但核電廠周遭今天仍有炮擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他對報告指出俄軍佔領核電廠的事實表示歡迎，並說闢建安全區的建議若是為達成非軍事化，烏方會支持。

IAEA上周指派一支14人小組前往札波羅熱核電廠，後來有至少2名檢查員常駐當地。但在今天的炮擊引發火災後，核電廠最後一具仍在運作的反應爐已與電網中斷。

© 2022 AFP