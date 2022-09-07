東帝汶：中國可能投資大日出油田計畫

（法新社雪梨7日電） 東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）今天表示，印尼、韓國、日本和中國可能都有興趣投資在東帝汶和澳洲海域之間的大日出（Greater Sunrise）天然氣計畫。

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霍塔點名這些國家為潛在投資方的同時，東帝汶正推動打破與澳洲及營運商伍德塞德能源集團（Woodside Energy Group）在如何開採天然氣田方面的僵局，也就是把天然氣輸送到東帝汶還是輸送到澳洲北部城市達爾文（Darwin）。

霍塔在澳洲坎培拉（Canberra）全國記者俱樂部（National Press Club）的演說中指出：「印尼是大日出可能投資方，有何不可？韓國是其中一個很棒的潛在投資方。」

他表示，日本和中國的投資人可能也有興趣。

構成大日出的兩座油田於1974年發現，估計蘊藏5.1兆立方英尺的天然氣和2.26億桶的凝析油。

開採作業第一次是因海洋邊界爭議而陷入僵局，這後來於2018年排解。接着又發生天然氣輸往哪裡的爭議，一方希望送往東帝汶一座全新的液化天然氣（LNG）廠，另一方則希望送至現有的達爾文液化天然氣中心。營運商伍德塞德偏好後者。

霍塔敦促澳洲支持把天然氣送至東帝汶的方案，他說，這項企畫可以為東帝汶帶來1000億美元的營收和各項開採利益。

大日出計畫對東帝汶未來極其關鍵，因其主要收入來源巴尤恩丹（Bayu Undan）油氣田將於今年稍晚停產，讓東帝汶幾乎完全得仰賴目前累計有180億美元的石油基金。

© 2022 AFP