美政府促民眾接種COVID-19追加劑 可能像流感年年建議打

（法新社華盛頓6日電） 美國衛生官員今天說，除非未來出現截然不同的變異病毒株，否則可能每年都會建議民眾以類似流行性感冒疫苗的方式接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑。

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美國食品暨藥物管理局（FDA）上周才剛核准新的二價疫苗，可對抗原始病毒株和Omicron變異株的BA.4及BA.5亞型變異株，也就是在美傳播最廣泛的變異株，預料今年秋冬也仍是主流。

美國總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）告訴媒體：「我們可能正朝着類似每年接種流感疫苗的步調施打（COVID-19）疫苗的方向前進，接種的是每年更新、針對當前流行病毒株的COVID-19疫苗。」

但年長者和免疫功能有缺陷的人可能需要更頻繁地接種疫苗，如果出現與預期大不相同的危險新變異株等突髮狀況，就必須檢討每年打疫苗的策略。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）表示，簡單來說，曾打過疫苗的12歲以上民眾，現在就可以接種追加劑；如果最近才剛染疫或接種疫苗，「等幾個月再打也很合理」。

吉哈還說，民眾可同時接種COVID-19追加劑和流感追加劑，「我真心相信這就是上帝賜給我們兩隻手臂的原因，一隻打流感疫苗，一隻打COVID-19疫苗」。

官員預期9月將有數以百萬計人口接種輝瑞大藥廠（Pfizer）和莫德納生技公司（Moderna）製造的二價疫苗追加劑，尤其是50歲以上群體。

拜登在聲明中說：「冬天不遠了。我們過去兩年看到COVID-19病例和死亡人數激增，今年可以避免這種情況發生。12歲以上的人，秋天去打新的COVID-19疫苗吧。」

© 2022 AFP