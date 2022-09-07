習近平若出席印尼G20峰會 拜登：確定兩人將會面

（法新社華盛頓6日電） 美國總統拜登今天表示，若中國國家主席習近平決定出席11月在印尼�Q里島舉行的20國集團（G20）峰會，他「確定」將與習近平會面。

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法新社報導，拜登在白宮告訴記者：「他（習近平）若出席，我確定會與他見面。」

拜登去年1月就任美國總統迄今未曾會見過習近平，美中這兩大超級強權領袖的接觸僅限於電話和視訊通話。

中國威脅恫嚇獲美國支持的台灣，加上美中貿易爭端仍未解決，導致這兩個全球最大經濟體間緊張關係升高。

然而，G20峰會如期召開的機率，因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及習近平縮減國際出訪行程而削減。

今年8月，印尼總統佐科威（Joko Widodo）接受彭博訪問指出，習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將出席G20峰會，這為拜登與蒲亭自莫斯科揮軍入侵烏克蘭以來的首度會面建立起可能性。

白宮尚未確認拜登出訪計畫的細節。

在美中領導人最近一次於7月進行的通話期間，美國官員表示，拜登和習近平決定「找到雙方都同意的時間」會面。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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