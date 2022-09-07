蒲隆地總統開除總理和高層幕僚

（法新社奈洛比7日電） 非洲中部國家蒲隆地的總統恩達依希密耶（Evariste Ndayishimiye）日前示警有人密謀發動「政變」推翻他，今天他整肅政府高層，開除總理和一名高層幕僚。

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問題重重的蒲隆地今天上演戲劇性一幕，曾為陸軍將領的恩達依希密耶撤換總理貝尼奧尼（Alain Guillaume Bunyoni）和幕僚長尼齊加馬將軍（Gabriel Nizigama）。

根據蒲隆地國家廣播電台（RTNB），國會議員們在一場倉促召開的會議上，以113票對0票無異議通過任命安全部長恩迪拉科布卡（Gervais Ndirakobuca）接任總理。

掌權剛滿兩年的恩達依希密耶未說明開除貝尼奧尼的理由，但他上周曾示警有人密謀政變。

恩達依希密耶2日在首都吉特加（Gitega）一場政府官員會議中警告：「你們認為，說他們將發動政變，能嚇唬一個（前）陸軍將領嗎？那個人是誰？不管他是誰儘管來，而且以神之名，我將打敗他。」

貝尼奧尼曾任警察首長和安全部長，也在執政黨「國家民主保衛委員會-保衛民主力量」（CNDD-FDD）內長期擔任要職。目前還不知道他的命運如何。

幕僚長職位有時被形容為「超級總理」，新任幕僚長為辛達伊希布拉上校（Aloys Sindayihebura），他原本在國家情報院（National Intelligence Service）負責國內情報。

蒲隆地前總統恩庫倫齊薩（Pierre Nkurunziza）2020年死亡，當局表示他死於心臟病，現年54歲的恩達依希密耶同年6月接任總統。

國際社會稱頌他慢慢結束蒲隆地在恩庫倫齊薩混亂又血腥統治下的孤立主義。

但恩達依希密耶未能改善蒲隆地人權紀錄，而且這個人口1200萬的非洲大湖地區（Great Lakes）國度，仍舊是全世界最窮的國家之一。

© 2022 AFP