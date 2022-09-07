薩爾瓦多比特幣合法化周年 幣值動蕩民眾信心不再

（法新社聖薩爾瓦多7日電） 中美洲國家薩爾瓦多去年9月7日將比特幣列為法定貨幣，但總統布格磊（Nayib Bukele）這項飽受爭議和批評的政策實施一年來，因比特幣幣值重挫，民眾信心大受影響。

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比特幣剛開始使用時，一切看似都很美好；薩爾瓦多民眾對這項新嘗試興緻勃勃，但幾個月後比特幣暴跌，專家們也出來說，比特幣合法化並非明智之舉。

薩爾瓦多西南部的濱海度假勝地埃爾宗特（El Zonte），是薩國施行比特幣交易的主要城市。當地一位52歲的店家阿基瑞（Maria Aguirre）說，去年比特幣成為法定貨幣的第一天，價格是5萬2660美元，幾個月後曾短暫衝破6萬8000美元，那段時間的確美好。

雖然阿基瑞現在仍接受比特幣交易，不過她說：「過去5個月比特幣值一直下跌。」

今年9月，比特幣大部分時間都在2萬美元以下。

埃爾宗特位於首都聖薩爾瓦多西南方約60公里，根據世界銀行（World Bank）的資料，2021年，這裡只有35%的民眾在金融機構開戶，薩國政府在將比特幣列為法定貨幣之前，就已推動當地民眾開始使用比特幣。

薩爾瓦多是全球第一個將比特幣合法化的國家，與過去20年一直是薩國官方貨幣的美元同時使用。

薩國政府甚至創立比特幣電子錢包Chivo，並發給每一位用戶價值30美元的資金。

根據總統布格磊的說法，今年1月之前，就有400萬人次下載應用程式（app），這對這個只有660萬人口的國家來說是一個可觀的數字。薩國有300萬人散居在國外、大部分居住在美國。

海外彙款占薩爾瓦多國內生產毛額（GDP）比重達28%。布格磊的用意，是要確保Chivo能執行彙款服務，如此一來，就可以少支付手續費給其他換彙機構。

不過，薩國前央行總裁阿塞維多（Carlos Acevedo）說，紀錄顯示「只有不到2%的彙款經由電子錢包彙入，這意味着這方面的好處不大」。

22歲的大學生瑪嘉（Carmen Majia）說，她在去年政策上路的時候使用過比特幣，「但是看到比特幣的變化，現在我不再相信這個貨幣，也解安裝了相關應用程式」。

© 2022 AFP