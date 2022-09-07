越南卡拉OK大火 日夜搜救死亡增至23人

（法新社河內7日電） 越南平陽省順安市「安富卡拉OK」昨天晚間發生火警，死亡人數從原本的12人攀升至23人。

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媒體報導，越南平陽省順安市（Thuan An city）這家卡拉OK建築昨天晚間發生大火，火勢吞噬整個2樓，濃煙瀰漫樓梯間，堵住逃生出口，顧客和店員因此受困。

國營媒體報導，這棟建築內部采木造設計，約有30個包廂，起火後火勢迅速蔓延。許多人擠在一處陽台上躲避大火，還有些人跳樓逃生。

平陽省高階官員告訴法新社記者，「我們還在持續搜救當中，目前死亡人數已來到23人，另外有11人受傷」。

另外，根據越南國營媒體消息，救難人員在卡拉OK廁所內發現8位罹難者。

國營媒體引述平陽省官員報告指出，初部判斷起火原因為電線短路導致。越南警方則表示，之前已經審查過該卡拉OK場所的防火避難規範。

首都河內2016年也曾發生卡拉OK大火，造成13人死亡，政府隨後對全國酒吧和俱樂部防火措施進行評估。

河內另一間卡拉OK上個月也傳火警，3名消防隊員不幸殉職。

越南總理範明正（Pham Minh Chinh）今天下令對國內高風險場所，尤其是卡拉OK，展開進一步檢查。

© 2022 AFP