俄軍被控強行帶走烏克蘭孩童 送往俄國讓人收養

（法新社紐約聯合國總部7日電） 聯合國今天表示，有可信的指控稱，俄羅斯軍隊強行將孩童從烏克蘭帶到俄國讓人收養，這是大規模強迫遷移和驅逐的一環。

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聯合國主管人權事務助理秘書長布蘭茲科里斯（Ilze Brands Kehris）告訴安理會：「有可信的指控指出，沒有父母照料的孩童被強制送到俄國佔領地區或俄羅斯聯邦。」

她說：「我們擔心俄國當局已採取簡化程序，給予沒有父母照料的孩童俄國公民身分，讓這些孩童得以被俄國家庭收養。」

布蘭茲科里斯在安理會關於烏克蘭的會議上說，俄軍也在進行「過濾」，讓烏克蘭人在被佔領地區受到系統性安全檢查，這些檢查涉及「許多」侵犯人權的行為。

她說：「根據我們辦公室記錄的案件，在『過濾』期間，俄國武裝部隊和附屬武裝團體對人員進行搜身，有時涉及強迫脫光衣服搜身，並詳細審問有關個人背景、家庭關係、政治觀點和忠誠度等個人資料。」

她說，過濾程序包括調查人們的行動裝置、獲取個人身分資料以及拍照和採取指紋。部分被認為與烏克蘭政府或軍方關係密切的烏克蘭人，被酷刑折磨並遭強行移送至俄國流放地和其他拘留中心。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）否認這些指控，並稱這些指控「毫無根據」，還說烏克蘭人逃離他們的國家「是為了將自己從犯罪政權解放出來」。俄國所稱的犯罪政權為基輔政府。

他告訴安理會：「根據我們的研判，波蘭和歐盟其他國家也對烏克蘭難民採用類似的程序。」

© 2022 AFP