加拿大持刀刺殺案 在逃兇嫌落網

（法新社加拿大詹姆士史密斯克里民族7日電） 加拿大薩克其萬省一處偏遠原住民社區發生兩名匪徒持刀殺人事件，造成10死18傷。其中一名嫌犯2天前被發現身亡。警方今天表示，另一名嫌疑人也已落網。

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薩克其萬省（Saskatchewan）警方說：「今天下午3時30分左右，警方發現邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）下落並加以拘捕。與此次調查有關的公共安全風險已不存在。」

警方認為4日發生的持刀殺人事件是由兩兄弟犯下，近日大規模搜捕兩人，範圍擴大到廣闊的草原三省（Prairies）地區，並在5日發現31歲的達米恩．桑德森（Damien Sanderson）的遺體。當局表示，達米恩可能是被手足邁爾斯殺害。

邁爾斯因毆打、搶劫、損害和言語威脅罪入獄服刑，假釋出獄後，又因違反假釋規定而被通緝，薩克其萬省警方自5月以來一直在找他。

由於犯案動機不明，受害者親屬今天出面談論這場「惡夢」，並要求當局回應。

薩克其萬省法醫部門公布死者6男4女的姓名，年齡介於23歲至78歲之間。除了一人之外，其他人都是詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社區的居民。

© 2022 AFP