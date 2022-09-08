南韓盼與北韓討論如何讓兩地離散家屬團圓

（法新社首爾8日電） 南韓今天提議與北韓進行談判，以重啟因韓戰分隔的南北韓離散家屬團圓活動。南韓強調，離散家屬逐漸凋零，所剩的時間已經不多。

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1950年至1953年間的韓戰，拆散了數百萬人，這場戰爭讓兄弟姊妹、父母子女、夫妻失散。

1953年南北韓簽訂停戰協議，而非和平條約，因此嚴格來說雙方至今仍處於戰爭狀態，並以非軍事區（DMZ）隔開，所有民間的直接交流都被禁止，甚至一般家庭間消息往來也不例外。

南韓統一部長權寧世（Kwon Young-se）說：「南韓政府今天提議和北韓進行會談，討論離散家屬的問題。」

「我們將以開放的態度看待這次對話，並確實以正向的方式，考慮北韓在包括會談日期、地點、議程和形式等方面的偏好。」

權寧世表示，約有4萬名離散家屬年齡在80多歲至90多歲，這些長者的時間已經不多了，每個月另有約400人過世。

這樣的提議是在南北韓關係搖搖欲墜之際提出的；北韓將國內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情歸咎在南韓身上，並威脅要進行報復。

南北韓過去會依當時政治上的關係，斷斷續續讓離散家屬團聚。

© 2022 AFP