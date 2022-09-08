索羅門群島國會修憲延大選 反對派批總理破壞民主

（法新社荷尼阿拉8日電） 索羅門群島的親北京總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天獲得國會支持，成功將原訂2023年舉行的大選延至2024年；反對派則指控他破壞這個太平洋島國的民主體制。

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法新社報導，經過一整天激烈辯論，蘇嘉瓦瑞提出的爭議性憲法修正案獲得國會2/3議員批准，同意延後原訂2023年5月舉行的全國大選，這使他能夠延長掌權至少7個月時間。

67歲的蘇嘉瓦瑞先前以國家將主辦2023年太平洋運動會（Pacific Games），因此「沒有足夠資金」於同年舉辦大選為由，向國會正式提出將大選延後的憲法修正案。

蘇嘉瓦瑞任內不斷拉近與中國威權政府的關係。批評人士認為，他本次提案修憲，是這位領導人自2019年上任以來日益專制的又一項不民主舉措。

國會針對修憲案進行辯論期間，反對派陣營領袖瓦爾（Matthew Wale）指責蘇嘉瓦瑞政府將其「民主多數變成挾持國會議程的暴政」。

瓦爾批評說，蘇嘉瓦瑞「不惜以選民為代價」也要繼續掌權，這個法案就是他的「陰謀」。

他還提到：「索羅門群島的人民必須、也一定會記住這個悲傷的日子，今天政府無故濫用國會，只為協助總理繼續掌權。」

國會投票表決前，大批警力被部署到首都荷尼阿拉（Honiara）街頭。許多人擔心，近期的政治騷動可能重演。

蘇嘉瓦瑞於今年4月與中國簽訂秘密協議，根據外泄草案內容，他可以召集中國安全部隊平亂。這讓西方強權擔心，蘇嘉瓦瑞可能讓北京在這個具戰略重要性的區域取得軍事據點，以作為回報。

與此同時，中國正資助索羅門群島興建一座據傳造價5300萬美元的國家體育場，以在明年11月舉辦太平洋運動會。

© 2022 AFP