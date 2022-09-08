英相特拉斯頒布首項重大政策 家庭能源費凍漲2年

（法新社倫敦8日電） 英國首相特拉斯6日正式就職，今天就宣布任內首項重大政策，即是家庭能源費凍漲2年。她在上任首周即制定了一項所費不貲的能源計畫，以應對國內持續飆升的生活成本危機。

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特拉斯（Liz Truss）這項新政策下，一般家戶的能源費用每年上限為2500英鎊，直到2024年。

針對非家庭能源用戶，包括企業、慈善機構、學校和醫院等公共部門組織，能源費用將凍漲6個月。

新政府指出，還將審查其法定目標進展情況，即在2050年實現凈零排放，並會在考慮消費者和企業需求的狀況下，致力實現上述目標。

由於俄羅斯入侵烏克蘭後，能源供應緊縮、批發能源成本飆升，英國家庭下個月將面臨高達80%的天然氣和電費漲幅。

企業也警告，由於他們面臨的漲幅更大，接下來可能陷入困境。同時，英國的通膨率處於10.1%的40年高點，預計還會持續走高。

政府預計這項國家支持的補助計畫將耗資上千億英鎊，但特拉斯和新任財政大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）堅稱，這將對經濟帶來「重大利益」。

他們透過聲明表示，這會把通膨率壓低4到5個百分點。

當局還宣布取消針對水力壓裂（fracking，一種有爭議的化石燃料鑽探方法）的禁令，並發放更多北海石油和天然氣鑽探的許可。

特拉斯表示，「數十年來對能源的短期思考」以及未能確保供應，導致嚴重依賴天然氣來滿足能源需求的英國，很容易受到價格飆升影響。

她還說：「重大挑戰需要採取重大應對措施，以確保英國再也不會陷入這樣的情況。」

© 2022 AFP