中俄虐行爭議無解 聯合國人權理事會幾近失能

（法新社日內瓦10日電） 面對中國和俄羅斯嚴重侵害人權的指控，以解決人權問題為設立宗旨的聯合國人權理事會不確定該如何應對，似乎陷入癱瘓狀態。

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將從12日起在日內瓦舉辦為期1個月會議的聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），過去經常採取行動進行調查，並遏止各國的虐行。

只不過，當涉及的國家是全球強國以及聯合國安全理事會（UN Security Council）常任理事國時，任務就變得更加棘手且令人擔憂。

一名歐洲外交官告訴法新社記者：「聯合國人權理事會建立回應的方式，將影響到它在未來數年應對最嚴重情況的能力。」

前聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）8月31日在卸任前發布拖延已久的新疆報告，警告中國可能犯下違反人道罪後，中國正面臨密切檢視。

這份報告讓聯合國得以證實，維權人士和其他人對新疆一連串虐待行為的指控屬實，這些人提到，目前已有超過100萬名維吾爾人和其他穆斯林遭拘留；報告中也暗示，聯合國人權理事會應解決這個問題。

同時，西方國家及其盟國若未能在47個成員的理事會中通過一項決議，他們將對其影響保持警惕。

受訪的歐洲外交官指出，「不作為是有代價的，嘗試作為但失敗也要付出代價」，觀察人士說，中國一直在幕後大力遊說各國，以便對任何舉動「先發制人」。

同樣的狀況也發生在俄羅斯，聯合國人權理事會今年稍早曾下令對俄羅斯進軍烏克蘭的侵犯人權進行高規格調查；但人權理事會也面臨愈來愈大的壓力，要求把目光轉向俄羅斯境內的虐行。

人權團體已敦促歐盟國家主導訂定一項決議，任命一名被稱為特別報告員的獨立專家來進行調查，但至今尚未做出任何決定。

© 2022 AFP