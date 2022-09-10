烏克蘭東北部反攻傳捷報 莫斯科宣布撤軍

（法新社哈爾科夫10日電） 烏克蘭基輔當局今天宣布，其軍隊在閃電反攻中佔領了東北部的一個關鍵後勤樞紐，俄軍同日宣布從哈爾科夫地區撤軍。

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法新社報導，與此同時，莫斯科支持的一名東部分離主義地區領袖表示，俄軍正在頓內茨克（Donetsk）東部的數個地區與基輔軍隊進行「艱難」的戰鬥。

一名烏克蘭官員還說，烏軍正逐漸逼近東部城市利西昌斯克（Lysychansk），該市在7月的激烈炮戰後被俄軍佔領。

在烏克蘭東部經曆數月戰鬥之後，莫斯科宣布撤軍，以及基輔聲稱進入庫皮揚斯克鎮（Kupiansk），堪稱戰局的最重大轉變。

俄羅斯國防部發布聲明稱：「已決定重新集結駐紮在巴拉克列亞（Balakliya）和伊久姆（Izyum）地區的俄羅斯軍隊，以加強頓內茨克前線的攻勢。」

報導指，烏克蘭特種部隊稍早在社群媒體發布照片，顯示身穿迷彩服、手持自動武器的軍官身在庫皮揚斯克（Kupiansk），俄方隨後宣布撤軍消息。

擁有約2萬7000人的庫皮揚斯克在2月24日俄羅斯入侵首周即告淪陷。烏國特種部隊在貼文中表示，這裡的人民「過去曾是、同時也將永遠會是烏克蘭人」。

觀察人士預計，接下來烏軍可望在與俄國接壤的哈爾科夫（Kharkiv）地區取得進一步進展。

© 2022 AFP