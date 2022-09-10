美國建印太經濟架構 與亞洲盟國達成共識

（法新社洛杉磯9日電） 美國盼建立印太經濟架構，今天與亞洲盟國對貿易與供應鏈的議題在內的一系列談判目標達成共識。

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印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Prosperity Framework, IPEF）舉行首次部長級會議，官員們替佔全球經濟40%的14個國家，為關鍵支柱的共同標準制定了基礎，當中包括綠色能源和打擊貪腐，但未對架構骨幹提供多少實質內容。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）總結時說：「我可以很有信心的說，IPEF將在美國及其他IPEF國家創造就業機會。」

「我們能敲定4項部長級聲明，列出框架全貌，並替未來的討論提供路線圖。」

數年前，前總統川普讓美國退出更全面、好不容易談成的跨太平洋夥伴協定（TPP）。這個區域貿易協定之後在華府缺席下持續推進，被稱為是「高品質」的協議，能真正地與中國經濟實力相互抗衡。

但隨着美國輿論對自由貿易協定的態度轉趨保守，認為將對美國就業構成威脅的情況下，拜登政府選擇不重新加入TPP，轉而打造印太經濟架構。

目前參加印太經濟架構的國家有美國、澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國與越南。

雷蒙多讚揚「所有成員間達成的共識和承諾」，儘管她也承認印度尚未簽署有關貿易和數位經濟的協議。

與會的商界領袖表示，在沒有像TPP這樣強而有力協議的情況下，經過兩天談判所達成的框架是值得肯定的。

這個聯盟理論上是一個「開放平台」，之後可能還會有其他國家加入，但不包括台灣。

© 2022 AFP