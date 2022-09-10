評估報告：烏克蘭至少需3490億美元重建

（法新社華盛頓9日電） 根據一項今天公布的報告，俄羅斯入侵烏克蘭之後造成巨大破壞，重建將需要3490億美元（新台幣10兆7736億元）經費。

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這個數字已經是烏克蘭經濟規模的1.5倍之多，但根據烏克蘭政府、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和世界銀行（World Bank）的聯合評估，這還只是最低估算，隨着俄烏持續交戰，未來數月可能會再增加。

這份報告提到，俄羅斯於2月底入侵烏克蘭，截至6月1日止，光是烏克蘭的實體損失就已達970億美元。

世界銀行的歐洲暨中亞區域副總裁畢耶德（Anna Bjerde）說：「俄羅斯入侵烏克蘭持續造成可觀損失，從平民大量傷亡和數以百萬計人流離失所，到民宅、企業、社會機構和經濟活動的大規模破壞。」

報告估計，烏克蘭未來3年將需要1050億美元來解決迫切需求，例如恢復教育和衛生系統及基礎建設；還要替家家戶戶修復供暖和能源，好為即將到來的冬天做準備；以及補助農業和修理重要的運輸道路。

盟國紛紛向烏克蘭伸出援手，七大工業國集團（G7）和歐盟就提供了390億美元。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟已動支100億歐元用於「烏克蘭的融資、人道事務、緊急狀況、軍事援助，另也正籌備50億歐元用於融資」。

© 2022 AFP