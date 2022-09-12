抗通膨面臨經濟衰退 美財長：仍有望避免嚴重衰退

（法新社華盛頓11日電） 因為對抗通貨膨脹可能導致國內經濟成長放緩，讓美國正面臨經濟衰退的「風險」，但美國財政部長葉倫今天表示，嚴重衰退仍有機會避免。

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葉倫（Janet Yellen）告訴美國有線電視新聞網（CNN），「美國聯邦準備理事會（Fed）為應對通膨收緊貨幣政策」，引發經濟衰退風險。

葉倫說：「這肯定是我們正在監控的風險，但我們有強勁的勞動力市場，我認為保持這種狀態是有可能的。」

美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1%，增幅再創40年來新高，然後在7月小幅回穩。面對通膨飆升，央行正逐步調高其關鍵利率，以緩解消費者物價壓力，盼望此舉能發揮作用，不會讓美國這個世界最大經濟體脫離常軌。

商業銀行以聯準會的關鍵利率來設定利率條款，然後提供給個人和企業客戶。較高的利率會減少消費和投資。

決策者面臨的挑戰是在通膨變得危險且難以挽回前將其平息，同時不讓美國經濟陷入恐在全球引起震蕩的衰退。

葉倫說：「通膨太高了，我們必須把它降下來。」

聯準會尋求適度降溫經濟成長壓低通膨、同時不致造成衰退的所謂「軟着陸」，讓通膨回落到2%區間。

葉倫說：「我相信有辦法可以實現這樣的目標，長遠來看，如果通膨沒有獲得控制，我們就不可能會有強勁的勞動力市場。」

儘管美國2022年頭兩季的國內生產毛額（GDP）出現萎縮，符合衰退典型定義，但葉倫再次強調，情況並非如此。

她強調說：「我們並未陷入衰退，勞動力市場異常強勁�每個在找工作的人，幾乎都有兩個職缺可供選擇。」

美國勞動力市場吃緊，勞工短缺問題已持續一段時間。

8月失業率略有上升，達到3.7%，部分原因是有更多人加入勞動力市場，說明許多受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響者正在重返勞動市場。

© 2022 AFP