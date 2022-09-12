拜登親赴五角大廈 雨中獻花緬懷911遇難者

（法新社紐約11日電） 美國911恐怖攻擊事件今天屆滿21周年，總統拜登親赴五角大廈，在雨中獻上花圈，緬懷當年在這場攻擊中犧牲的美國人。​蓋達組織（Al-Qaeda）成員2001年9月11日劫持4架民航客機，衝撞世界貿易中心雙塔和五角大廈，奪走近3000條人命，開啟美國在阿富汗和中東歷時多年的反恐戰爭。

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拜登今天前往當年遭遇攻擊的另一個地點、美國國防部五角大廈，在連綿不斷的雨勢中獻上花圈後，將右手放在左胸的心臟位置。

拜登在演說中沉重表示：「我知道，對於所有失去至親的人們來說，21年既是一生，也是一瞬。」

「從那天起，美國歷史發生了變化，但永遠不會改變的是（攻擊者試圖挫敗的）美國精神。愛與犧牲、慷慨、雍容與堅忍的美國精神。」

拜登也憶起，攻擊發生後數小時，已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）向美國人民傳遞了觸動人心的訊息。伊麗莎白二世剛於本月8日逝世，享耆壽96歲。

拜登說，她提醒了大家，「悲傷是我們為愛付出的代價」。

第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）也出席了紀念儀式。她提到，當年聯合航空93號班機上的40名乘客與機組人員挺身反擊劫機犯，阻止一場原本可能鎖定華府國會大廈的攻擊，拯救了許多人命，可能也救了拜登。時任參議員的拜登當時正搭乘美國鐵路公司（Amtrak）列車前往華府。

她說，911事件「觸動我們所有人、改變我們所有人。它提醒我們，只要心存勇氣和善念，我們就能成為黑暗中的一盞明燈」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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