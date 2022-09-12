聯合國譴責 俄羅斯恫嚇反戰民眾侵犯人權

（法新社日內瓦12日電） 對於俄羅斯民眾因為表達反對烏克蘭戰爭而遭到「恫嚇」，聯合國代理人權事務高級專員納希夫今天予以譴責，並警告這是侵害基本自由。

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納希夫（Nada Al Nashif）在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）第51屆會議開幕式發言，對於「發聲反對烏克蘭戰爭的人遭到恫嚇、限制與制裁」等情況予以抨擊。

納希夫警告，這些做法「妨礙行使憲法保障的基本自由，包括自由集會、表達意見與結社的權利」。她也對於「記者遭到施壓、網路資源被封鎖及其他形式的言論審查」表示譴責，指稱這「與媒體多元化相抵觸，並且侵犯取得資訊的權利」。

納希夫目前代理聯合國人權事務高級專員，直到接替前高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的圖克（Volker Turk）上任。本屆聯合國人權理事會會議將持續至10月7日結束。

納希夫還表示，對於莫斯科採取措施，將被視為「受到外國勢力影響」的個人納入「外國代理人」認定範圍，「我們要求俄羅斯聯邦重新考慮這些措施」。

她並呼籲克里姆林宮，勿將「未揭露與被視為反對俄羅斯聯邦『安全』的國家、外國或國際組織的代表接觸」認定為犯罪。

今年稍早聯合國人權理事會下令，對於俄羅斯部隊2月24日全面侵略烏克蘭後在當地的侵犯人權行為，進行高層級調查。

不過，聯合國人權理事會持續面臨愈來愈大壓力，要求它也關注在俄羅斯境內的破壞人權行為。

人權團體並呼籲歐洲聯盟（EU）成員國帶頭提出決議案，指派一名獨立專家擔任特別報告員（Special Rapporteur）來檢視相關情況。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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