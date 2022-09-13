亞美尼亞與亞塞拜然邊界再爆衝突 傳有軍人喪命

（法新社亞美尼亞首都葉里凡13日電） 亞美尼亞和亞塞拜然今天傳出大規模邊界衝突，造成亞塞拜然軍人喪命。兩國素來不睦，這次事件是雙方爆發的最新一波衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

彼此相鄰的亞美尼亞和亞塞拜然自2020年底為了爭奪有爭議的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）地區而交火，此後經常傳出槍戰。

亞美尼亞國防部表示：「今天凌晨零時5分，亞塞拜然動用火炮和大口徑武器，朝着葛利斯（Goris）、索特克（Sotk）、賈牧克（Jermuk）等城市的方向，對亞美尼亞的軍事陣地展開密集炮轟。」此外，亞塞拜然還出動了無人機。

亞塞拜然國防部則指控亞美尼亞在邊界的達什凱桑（Dashkesan）、克爾巴賈爾（Kelbajar）、拉欽（Lachin）等地區附近「從事大規模破壞性活動」，還說亞塞拜然的軍事陣地遭到「迫擊炮等武器攻擊」，「折損了（亞塞拜然）軍人」，但未提到人數。

亞美尼亞上周指責亞塞拜然在邊界槍戰中殺害一名亞美尼亞軍人。

亞塞拜然今年8月曾說己方折損了一名軍人；卡拉巴赫的軍隊也表示，有兩名軍人喪命，另有十多人受傷。

亞美尼亞和亞塞拜然之間的衝突最早於1980年代末期爆發，亞美尼亞佔領納卡區附近的大片領土，當時兩國都是蘇聯加盟共和國。國際向來承認納卡區為亞塞拜然領土，但當地居民多是亞美尼亞人。

1991年蘇聯解體，納卡區的亞美尼亞族裔分離主義分子趁勢脫離亞塞拜然，隨後爆發的衝突奪去約3萬條人命。

亞美尼亞和亞塞拜然於2020年再為納卡區交戰，在俄羅斯調停下達成停火協議。

根據停火協議，亞美尼亞讓出控制數十年的大片領土給亞塞拜然，俄羅斯還部署約2000名維和人員，確保這項脆弱的協議得以落實。

歐洲聯盟4、5月在布魯塞爾舉辦調解談判，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）和亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）同意就未來的和平條約「進一步討論」。

© 2022 AFP