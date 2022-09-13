斯里蘭卡由中資打造電視塔中看不中用

（法新社可倫坡12日電） 斯里蘭卡首都可倫坡向中國舉債興建的綠柱紫頂高聳電視塔，已經成為落跑前總統拉賈帕克薩家族與北京親密關係的象徵。根據營運公司說法，這座地標本周終於要對外開放。

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從可倫坡各地都可以看見耗資估達1億1300萬美元興建的350公尺高蓮花塔（Lotus Tower）。自從2012年拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）擔任總統期間動工以來，這高塔就一直擺脫不了賄聲賄影糾纏。

經濟危機引髮長達數月民怨沸騰，拉賈帕克薩7月於大批示威者闖入前逃出總統府，後來在海外宣布辭職。

蓮花塔是馬興達．拉賈帕克薩治下運用中國貸款興建的數個「白象」計畫其中之一。

國營可倫坡蓮花塔管理公司（Colombo Lotus Tower Management Company）今天表示，決定於15日開放觀景台，用門票收入來彌補虧損。

公司執行長薩瑪拉辛赫（Prasad Samarasinghe）告訴記者：「我們不能把它關着，維護成本可觀。我們想要賺取建築的維修保養費用，把它變成娛樂中心。」

可倫坡蓮花塔管理公司希望出租辦公室和商店空間，包括觀景台下方的旋轉餐廳，在那裡可以飽覽擁擠的可倫坡��景和印度洋海景。

廣電業者表示，蓮花塔發出的電波無法涵蓋全島，也無法改善目前得從斯里蘭卡中部一座山傳送的訊號，是座毫無用武之地的電視塔。

馬興達．拉賈帕克薩想仿造北京405公尺高的中央廣播電視塔，這個滿足他虛榮心的計畫今天被當地一家媒體斥為「虛榮和浪費的登峰造極案例」。

他於2005到2015年執政期間向中國大舉借款投入一個又一個中看不中用的大型基礎建設。類似計畫也包括可倫坡2017年將一個深水良港租給北京99年。

當前經濟危機部分歸咎於占可倫坡510億美元外債10%的中國債務。斯里蘭卡4月債務違約後，本月稍早就290億美元有條件紓困案與國際貨幣基金（IMF）達成協議，但是斯里蘭卡政府必須與中國在內債權國敲定重整債務協議。

截至目前北京僅願意對可倫坡提供額外貸款，沒有削減未償還債務。

中國透過其一帶一路倡議，已在亞洲、非洲和歐洲豪擲數千億美元資金，推動基礎建設計畫，卻也因此導致各國深陷債務陷阱而遭人詬病。

© 2022 AFP