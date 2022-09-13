與亞塞拜然衝突再起 亞美尼亞至少已49軍人陣亡

（法新社葉里凡／伊斯坦堡13日電） 亞美尼亞共和國今天表示，至少已有49名軍人在與亞塞拜然的衝突中陣亡。這是這兩個敵國自2020年因相互爭奪的納戈爾諾．卡拉巴赫地區而爆發戰事以來的最嚴重衝突。

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雙方軍隊今天凌晨沿着動蕩的邊界爆發戰鬥，鄰近納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在位於首都葉里凡的國會中說：「此刻我方已有49名軍人陣亡，遺憾的是，這並非最後總數。」

他說，在亞塞拜然凌晨發動的猛烈炮擊過後，目前戰況的激烈程度已緩和。

亞塞拜然國防部則表示，該國軍隊是回應亞美尼亞方面的挑釁，否認亞塞拜然軍隊攻擊民生基礎設施，並表示有些官兵已在衝突中喪生，但未透露人數。

亞美尼亞今天稍早向各國領袖求助，並表示，亞塞拜然軍隊企圖侵入其領土。

亞美尼亞國防部表示，國防部長帕皮基安（Suren Papikyan）已和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）通話，雙方就「亞塞拜然對亞美尼亞主權領土的侵略行動」進行討論，也「同意採取必要措施穩定局勢」。

土耳其今天則表態，堅決支持區域盟邦亞塞拜然，要求亞美尼亞對亞塞拜然「停止挑釁」。

土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在與亞塞拜然外長拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）通過電話後推文說：「亞美尼亞應停止挑釁，專註在與亞塞拜然進行和平談判與合作。」

亞美尼亞和亞塞拜然1990年代和2020年曾為納卡區爭議而兩度交戰，這個亞美尼亞人居住地區現由亞塞拜然管轄。

土耳其在2020年戰火中支持亞塞拜然，當時土國提供的戰鬥無人機協助亞塞拜然奪回了納卡區的大片土地。

© 2022 AFP