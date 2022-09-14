前推特資安主管國會作證 有利馬斯克放棄併購案

（法新社華盛頓13日電） 推特（Twitter）股東同意馬斯克以440億美元收購的交易案時，對外揭發推特問題的前資安主管紮特科今天在美國國會作證時指出，這個社群媒體無視他曾向公司提出的安全警告。

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儘管身家億萬的馬斯克（Elon Musk）企圖退出併購案，但推特股東做出的決定為這宗交易清除路障。推特已訴諸司法迫使馬斯克完成收購，不過分析師表示，推特下個月開庭時，紮特科（Peiter Zatko）證詞將對他的前東家造成更大的壓力。

紮特科原是一名稱為Mudge的知名駭客，他在聯邦參議院聽證中表示：「我今天在此，是因為推特領導階層誤導大眾、議員、監管者，甚至是自家公司董事。」

他說，在他2020年底擔任推特資安主管至今年1月遭解僱期間，他試圖警告管理階層慎防駭客攻擊或數據遭竊的安全漏洞，但無濟於事。

紮特科在參院司法委員會開場時指出：「他們不知道擁有什麼數據、存放何處，或數據來自何處。所以，不令人意外的是，他們無法保護數據安全。」

紮特科作證指出，他曾向執行團隊提供公司出現問題的具體證據，且「一再示警」。

他表示：「說白了，推特領導階層無視其工程人員，因為領導階層主要成員欠缺理解問題嚴重性的能力。」

「然而更重要的是，他們因主管獎勵報酬而將利潤置於安全之上。」

紮特科今年8月對美國媒體爆料，對特斯拉（Tesla）執行長馬斯克而言時機絕佳，因馬斯克已藉此當成他放棄這宗440億美元交易的部分理由。

馬斯克稱推特上機器人帳號泛濫，是他放棄這宗交易的理由之一；推特則提告迫使他完成併購，這起官司訂10月17日開庭。

© 2022 AFP