犯罪猖獗 瑞典小城選民團結支持極右派

（法新社瑞典舍布市14日電） 瑞典11日舉行國會大選，極右派瑞典民主黨（SD）成了大贏家。南部舍布市（Sjobo）因犯罪率飆升，促使當地選民團結支持瑞典民主黨，讓該黨在這個小城市取得最佳成績。

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一度被其他政黨避之唯恐不及的瑞典民主黨這次獲得大約20%選票，一躍成為第2大黨，僅落後1930年代以來一直主導瑞典政治的社會民主黨（Social Democrats）。社會民主黨本次選舉得票率為30.5%。

位於瑞典最南部斯卡尼區（Skane）的舍布市有兩萬居民，42.7%選民投票支持瑞典民主黨。在反移民情緒推動下，該黨於2010年首次進入國會，從那時起舍布市一直是民主黨的地盤。

來自伊拉克北部的49歲移民阿布杜拉（Hama Abdulla）在舍布市主要廣場經營水果攤。他不說自己票投給誰，但對標榜民族主義和反移民的瑞典民主黨獲得大勝並不意外。

阿布杜拉說：「火燒車、槍擊…在（首都）斯德哥爾摩（Stockholm）、哥特堡（Gothenburg）和我在報紙上讀到的其他地方都曾發生。但在南部斯卡尼區最為常見。」

他補充道：「人們對此感到厭惡。我有很多朋友是移民，他們仍然投票支持瑞典民主黨。」

離舍布市40分鐘車程的瑞典第3大城馬爾默（Malmo），幾乎每天發生幫派槍擊和爆炸事件，尤其是在弱勢族群社區。

瑞典民主黨選舉成績最佳的前5名，都是在類似舍布市這樣的斯卡尼農村城鎮。但過去20年，該黨支持度在瑞典各地上揚，尤其農村地區和小型工業城鎮。這些地方曾是社會民主黨的票倉，如今其支持度正在下降。

瑞典民主黨主要吸引男性、工人階級和退休人員，後兩者過去也長期支持社會民主黨。當局一直難以防堵幫派暴力擴散，如今已從大城市蔓延到小城鎮，而瑞典民主黨對移民和犯罪的強硬立場得到共鳴。

斯德哥爾摩大學研究員兼激進右派政黨專家德達里（Sirus Hafstrom Dehdari）告訴法新社，瑞典民主黨可以用他們「反建制」（anti-establishment）的資歷來宣告主要政黨已經失敗，特別是社會民主黨，而瑞典民主黨將帶來改變。

官方統計資料顯示，舍布市的犯罪率低於瑞典南部其他地區平均水平，當地人口國外出生的比例約為全國平均值的一半。

許多舍布市居民不願接受採訪，但有些人公開承認，移民和犯罪是他們投票選擇瑞典民主黨的原因。

過去10年內，人口1030萬的瑞典迎入約50萬尋求庇護的外國移民。

當地瑞典民主黨從政人士耶易爾史塔姆（Andre af Geijerstam）告訴法新社：「整體來說，斯卡尼區所遭受移民以及隨之而來的犯罪苦害，要比瑞典其他地區嚴重許多。」

瑞典民主黨於1990年代初期，從新納粹黨派和名為「讓瑞典保持瑞典」（Keep Sweden Swedish）的運動中成長起來。

此後，瑞典民主黨試圖洗凈自己形象，2012年宣布對種族主義「零容忍」政策，批評者則斥之為表面功夫。耶易爾史塔姆說，「常人」不認為瑞典民主黨是個種族主義政黨，只有「斯德哥爾摩一群專家」如此。

他說：「我們關注的是與常人產生共鳴的問題。許多其他政客…生活在一個非常不同的世界裡，我們常人並不覺得真有這個世界存在。」

11年前從阿富汗移民到瑞典的35歲護理學生莫薩姆（Wazma Mosamem）對瑞典民主黨得到的支持感到不舒服。她說：「人們不這麼說，但你能感覺到，他們不喜歡移民。他們看電視，認為所有移民都一樣。」

莫薩姆表示，她正在學當一名護理人員，將來要為瑞典工作。她的表兄弟們是醫生，他們也工作、繳稅，所有這一切都歸瑞典。

她說：「不過大家看不到這一點，大家只看到一兩個人犯罪。」

© 2022 AFP