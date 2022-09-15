涉殺害子女將遺體裝箱 紐西蘭籍婦女在韓國被捕

（法新社首爾15日電） 韓國警方今天表示，他們逮捕了一名被控殺害自己兩名子女的婦女，被裝入手提箱的這兩名兒童遺體，上月在紐西蘭被人發現。

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韓國警方指出，這名42歲嫌犯據報是出生在韓國的紐西蘭公民，已經在韓國東南部蔚山市落網，將轉送首都首爾以面對引渡訴訟。

韓國警察廳發表聲明說：「警方根據嫌犯下落的線報進行跟監並查看監視器畫面後，今天在蔚山一棟公寓逮捕嫌犯。」

聲明中說：「紐西蘭警方指控，嫌犯2018年前後在奧克蘭（Auckland）地區殺害自已的兩名子女，當時年紀分別是7歲和10歲。」

聲明並說：「她被人發現，犯下這起罪行後來到了韓國，至今一直在藏匿中。」

依據韓國媒體報導的影像，這名嫌犯被便衣調查人員押出了蔚山警察局，並用一件棕色大外套遮住臉部。

女嫌穿着破洞牛仔褲和涼鞋，在韓國媒體詢問她是否會承認殺人罪行時，她一再表示「我沒做這件事」。警方將她押走，並送上一輛警車。

兩名遇害兒童的遺體是在今年8月被人發現，當時一個毫不知情的紐西蘭家庭在奧克蘭附近一場倉庫拍賣會中買了一拖車的物品，其中包括裝有這兩名孩童遺體的手提箱。

紐西蘭警方先前表示，這兩具童屍可能已保存多年，使得調查工作趨於複雜。

© 2022 AFP