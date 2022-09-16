川普豪宅查獲文件 美法官任命獨立仲裁員先審閱

（法新社華盛頓15日電） 美國法官今天任命一名獨立仲裁員，將先審閱在前總統川普佛州莊園查獲的數千份文件，判定其中是否有受行政特權保護的資料。

廣告 繼續瀏覽後續

法官甘農（Aileen Cannon）裁定，這名所謂的「特別主事官」（special master）將由紐約州聯邦法官迪爾里（Raymond Dearie）擔任。

美國聯邦調查局（FBI）8月8日突襲川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）後，川普針對這個史無前的案子要求指派特別主事官，美國司法部（US Justice Department）在上周接受川普提出的人選。

甘農上周頒布一項禁制令，禁止司法部在特別主事官審閱查獲文件時，使用這次搜到的任何文件來進行調查 ，包括標記為「機密」的文件。

但司法部認為，應該要將其中一小部分、約100份的機密文件，先交給調查此案的刑事檢察官，然後再交給特別主事官。

司法部已提出訴訟，希望能立即讓他們恢複檢視相關機密文件。

但甘農在今天的裁決中，拒絕解除禁制令的任何一部分。

她駁斥司法部指稱她凍結調查的禁令會損害國家安全的論點。

川普面臨越來越大的法律壓力，司法部表示，機密文件可能遭隱匿，以阻撓FBI調查他可能處理機密文件不當一事。

川普否認有任何不當行為，指控那次突襲是「美國歷史上對民主最嚴重的攻擊之一」。

© 2022 AFP