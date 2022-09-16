無視外界批評 南非上萬少女將為祖魯王跳蘆葦舞

（法新社約翰尼斯堡16日電） 數以萬計的裸胸少女明天將在南非祖魯族新國王的面前表演蘆葦舞，但這項歷史悠久傳統已遭到部分人士的批評，而且新國王的繼承合法性也傳出紛爭。

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每年9月，數以萬計的年輕處女來到南非東南部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）農戈馬鎮（Nongoma）的王宮，參加具有悠久歷史的蘆葦舞活動。

南非最大族群祖魯族的新王是47歲的米蘇祖魯．祖魯國王（King Misuzulu Zulu），他的父親茲維里提尼國王（King Goodwill Zwelithini）在位長達50年，去年辭世後，他在今年8月的傳統儀式上被加冕為國王。

祖魯族人數佔了南非近1/5人口，雖然國王頭銜不代表擁有行政權，但祖魯王對於1100多萬族人的道德影響力龐大。

然而，涉及王室兩個派系的王位繼承紛爭仍延續中。 在舞蹈儀式中，每位女孩都會送給新國王一根高大的蘆葦，傳說如果女孩不貞潔，蘆葦就會斷裂。

這項張揚少女們女性氣質的傳統儀式，在歷史上源於祖魯國王在他的臣民中挑選新妃子的盛會。

今年的活動受到熱切期待，這將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首次舉行蘆葦舞。

23歲的杜馬卡德（Thembalami Dumakade）告訴法新社：「我迫不及待希望這個周末快點到來，我很興奮。」

但女孩們在跳蘆葦舞前，生殖器官要被檢查，這項傳統先前曾引發人權倡議者的強烈抗議，他們認為這有辱人格，且侵犯隱私。

童貞檢查人員之一的恩格貝塞（Nomagugu Ngobese）表示：「如果女孩們願意，她們有權參加童貞檢查，那是她們自己的身體。那些說我們傳統已經過時的人們，有權發表自己意見。」

她還說：「但這是我們的文化，我們不必跟任何人商量。」

© 2022 AFP