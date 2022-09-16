白宮峰會登場 美國總統拜登籲團結力抗極端主義

（法新社華盛頓15日電） 美國總統拜登今天在白宮「團結一致峰會」演說中，敦促全國團結一致對抗仇恨犯罪及政治暴力，試圖在極端主義擡頭之際，展現他作為溫和派的價值觀。

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白宮「團結一致峰會」（United We Stand Summit）現場高朋滿座，拜登說：「我們應該面對善、惡和真相。這是身為大國該做的，而我們就是一個大國。你們必須選擇成為充滿希望、團結又樂觀的國家，而不是充滿恐懼、分裂和仇恨的國家。」

拜登再次訴說他之所以決定在2020年總統大選挑戰時任總統川普，是因為共和黨拒絕譴責新納粹（neo-Nazi）2017年在維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）舉行的遊行。

拜登說：「沙洛茲維爾事件改變了一切，因為我相信我們的訴求是讓國家人民團結一致，成為一個美國。」

但他表示，後來發生一連串種族主義暴力事件，包括2015年南卡羅來納州的查爾斯頓（Charleston）黑人教堂槍擊案、2019年德州艾爾帕索（El Paso）針對拉丁裔的大規模槍擊案，以及今年5月紐約州水牛城針對非裔美國人的另一起槍擊案，都讓美國動蕩不安。

他向觀眾表示：「你們當中許多人已經喪失部分心靈和靈魂。」觀眾當中包括各領域民權運動者、宗教領袖、學者和民選官員。

這次峰會與即將到來的美國期中選舉僅相隔8周，共和黨期望藉選舉拿下國會控制權。

一名白宮官員告訴記者，今天的活動是由共和黨和民主黨市長共同組成的小組，不是政治性活動，「證明我們能跨越黨派界線團結起來。」

© 2022 AFP