上合峰會攜手抗西方 蒲亭對俄烏戰事仍具信心

（法新社烏茲別克撒馬罕16日電） 俄國總統蒲亭與中國國家主席習近平在上海合作組織峰會碰面，有意拉攏中亞與近東國家於一個挑戰西方影響力的新國際秩序，蒲亭並表示俄國在烏克蘭的行動不受烏軍反攻影響。

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但峰會團結很快就遇考驗。印度總理莫迪（Narendra Modi）今天於上合峰會與蒲亭場邊會談時，毫不避諱提出批評。他當面告訴蒲亭：「今日不是一個戰爭年代，我已在電話里跟您說過了。」

此外，儘管上合成員塔吉克與吉爾吉斯兩國領袖都在峰會上，但兩國部隊在邊界爆發激烈戰鬥，傳數十人死傷。據傳習近平昨天也在與蒲亭峰會時表達對俄烏戰事的憂慮。

華府表示，蒲亭回應中印關切俄烏戰爭的談話，凸顯莫斯科有結束侵烏戰事的壓力。

2001年成立的上合組織，成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯及中亞的哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克共8國，本屆峰會16日結束後伊朗將成為第9個會員，土耳其這次也受邀與會，俄土兩國總統也將會談。

習蒲15日的會談是今年2月底俄國侵烏後，兩人首度面會，這也是習近平自2020年初新冠疫情爆發以來首次出訪。在俄烏戰事壓力日增、北京惱火美國愈加挺台之際，上合峰會被莫斯科視為替代「以西方為中心」的國際場合。

習近平在上合成員國元首理事會發表談話強調，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，現已到摒棄零和博弈與集團政治，攜手推動國際秩序朝更加公正、合理方向發展的時刻。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在華府發表談話見縫插針，「我想大家都聽到中國、印度方面的表態，這也反映全世界對俄國入侵烏克蘭的憂心。我覺得這會讓俄國更有解決侵烏的壓力」。

但蒲亭在上合峰會後的談話顯示他並不着急，稱俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區攻勢的腳步未亂，「我們在頓巴斯的作戰沒停，仍有所推進，只是進展沒有很快。但我方依然漸次拿下更多土地。」

蒲亭表示俄國會儘可能趕快終止衝突，但也反控是烏克蘭不願談判，「（印度）對烏克蘭戰爭的立場和持續表達的關切，這些我都知道。我們會儘力並儘可能讓衝突很快結束，不幸的是，唯一問題在對方－是烏克蘭領導階層宣示不願展開談判進程」。

蒲亭還聲稱烏克蘭企圖在俄國國內製造恐攻，莫斯科勢必對此報復，「只要一發生，我們定然回擊，絕不坐視。若情勢繼續照這樣發展，答案只會更嚴厲。我們還沒動用到全軍，不過目前暫不打算調整」。

© 2022 AFP