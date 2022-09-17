南瑪都颱風恐為今年最強台 日本嚴陣以待

（法新社東京17日電） 日本氣象廳今天警告，直奔日本南部九州而來的南瑪都颱風「非常危險」，呼籲九州相關地區居民在颱風抵達前儘速撤離。

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日本氣象廳指出，南瑪都挾帶時速達270公里的狂風暴雨逼近琉球東方400公里的南大東島。暴風預料將在明天九州的鹿兒島登陸並帶來土石流，接着隔天會往北登陸本州。

日本氣象廳預報課長黑良龍太告訴媒體，南瑪都颱風恐帶來空前暴風、大浪和破紀錄降雨。

「九州地方有發生迄今未曾經歷過的暴風、大浪、滿潮及破紀錄大雨之虞，因此可能針對九州南部及北部發布特別警報，希望當地民眾在入夜及颳起暴風前完成避難，大家都要抱持最高等級警戒。」

今年第14號颱風南瑪都可能直撲日本九州地方，由於中心氣壓已降到今年所有颱風中最低的910百帕，日本氣象廳如臨大敵，最快可能在今天傍晚發布史上第3次的颱風「特別警報」。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模來區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，稱為「猛烈颱風」。

© 2022 AFP