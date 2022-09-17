南非總統矢言與拜登合作 堅持與俄羅斯維持關係

（法新社華盛頓17日電） 南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天同意在健康、安全與氣候上與美國總統拜登合作，但警告不要因為非洲國家與俄羅斯維持關係而祭出懲罰。

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俄羅斯今年2月揮軍入侵烏克蘭，西方國家祭出全面性制裁，但有些國家不願發言譴責俄羅斯，令拜登政府感到受挫，現在華府將焦點轉向拉攏非洲。

數周前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往南非，允諾美國將更仔細傾聽非洲人的聲音；今天，拉瑪佛沙在白宮獲得拜登罕見的熱情款待，兩人會面後拜登陪他走到他的座駕。

拜登在橢圓形辦公室接見拉瑪佛沙時說：「我們真的必須確保我們完全了解對方。我們的夥伴關係至關重要。」

拉瑪佛沙說，他尋求與美國在數項議題上合作，包括關於鄰國莫三比克的動蕩局勢等安全問題，以及拜登政府列為首要之務的氣候變遷議題。

拉瑪佛沙這趟訪美行，從與副總統賀錦麗（Kamala Harris）共進早餐拉開序幕，拉瑪佛沙感謝美國在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上給予「很大的幫助」。拜登政府向全球各地捐出11億劑疫苗。

拉瑪佛沙說，「這趟訪問真的是關於加強南非與美國的關係」，又說華府在非洲各地的安全議題上扮演了「重要角色」。

但拉瑪佛沙針對美國聯邦眾議院通過的「打擊俄羅斯在非洲的惡意活動法案」（Countering Malign Russian Activities in Africa Act）向拜登提出警告。他說，非洲在強權角力中向來採取不結盟立場，不應該因此遭受「懲罰」。

拉瑪佛沙在與拜登會面後跟記者說：「我覺得這將對非洲造成傷害，並讓非洲大陸邊緣化。我們不應該受到任何人擺布，指揮我們可以跟誰結盟。」

「打擊俄羅斯在非洲惡意活動法案」尚未經過美國聯邦參議院批准。美國決策者強調，這項法案並未提到非洲國家將面臨的後果。

© 2022 AFP