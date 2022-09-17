自非洲引進 獵豹絕跡印度70年後重現

（法新社納米比亞首都溫荷克16日電） 非洲的納米比亞捐贈給印度8隻獵豹預計17日抵達當地。獵豹數十年前於印度絕跡，取得納米比亞捐贈是印度一個雄心勃勃、想讓獵豹在地重現計畫一環。

廣告 繼續瀏覽後續

贈給印度的野生獵豹會先從納米比亞首都溫荷克（Windhoek）北邊一個運動場車運到機場，再由一架昵稱「貓兒專機」的波音747包機飛11小時到印度。

8隻獵豹抵達後，印度總理莫迪（Narendra Modi）17日會在他72歲生日當天親迎，還將在專為這批獵豹所設庫諾國家公園（Kuno National Park）親手為它們開啟大門。

庫諾國家公園位於新德里南方320公里，當地因有大片草原和許多可供獵豹獵捕的野生動物，因而獲選成立面積750平方公里的保育公園。

按印度負責與納米比亞接洽的高級專員亞格拉沃（Prashant Agrawal）說法，這次是全球首度執行獵豹「跨洲」遷移。

印度這項重新引進獵豹的計畫10多年前即已醞釀，初步的討論與構想更始於1990年代。印度曾是獵豹故鄉之一，但在1952年宣告在當地絕跡。亞洲獵豹曾遍布中東、中亞與印度，如今僅少數在伊朗。

印度在最高法院裁准非洲獵豹（印度獵豹的近親）「可基於實驗，而引入國內精心選擇的處所定居」後，當局2020年起便努力引進。

引入印度的8隻獵豹為3公5母，母豹年介2至5歲、公豹則介於4.5歲至5.5歲之間，每隻都會配戴衛星追蹤的套環。

捐贈方納米比亞是屈指可數仍有野生獵豹的幾個非洲國家之一。

© 2022 AFP