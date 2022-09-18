塔利班關閉女子中學滿一年 聯合國抨擊並呼籲開放

（法新社喀布爾18日電） 塔利班去年重掌阿富汗政權後，關閉女子中學，禁止女孩受教育。這項政策上路今天滿一年，聯合國抨擊該禁令「悲哀又不道德」，同時呼籲塔利班政府重新開放女孩就學。

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伊斯蘭基本教義派組織塔利班（Taliban）去年8月重掌阿富汗政權，幾周後的9月18日，當局宣布開放男中學生重返校園，卻禁止女中學生到校上課。

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）表示，塔利班執政後，已有超過100萬名女孩受教權被剝奪。

UNAMA代理團長波策爾（Markus Potzel）在聲明中指出，「這是個悲哀、不道德、完全可避免的周年」。他還說，「這禁令深刻傷害到這一世代的女孩和阿富汗的未來」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲塔利班政府撤銷禁令。他在社群網站推特（Twitter）上說，「（女孩們）一整年喪失掉的知識和機會，她們永遠要不回來了」。

幾位塔利班官員表示，這項禁令只是暫時的，不過他們卻老是為關閉學校找一堆藉口，從經費不足到按照伊斯蘭教義重訂課綱需要時間，不一而足。

強硬派伊斯蘭主義團體塔利班曾在1996至2001年間統治過阿富汗。去年，在外國部隊混亂撤離阿富汗之後，塔利班於8月15日重掌政權，承諾會改走較溫和的路線。

不過幾天後，執政當局隨即對女孩和婦女實施各項限制，嚴厲貫徹伊斯蘭戒律，把她們逐出公共生活。

除了關閉女子中學，塔利班政府也禁止婦女從事公職，並下令她們在公共場合要包緊全身，最好是穿着可以罩住全身上下的傳統罩袍波卡（burqa）。

© 2022 AFP