女性也能當總統 墨西哥市長放眼締造歷史

（法新社墨西哥市17日電） 各路參選人已準備就緒，準備取代現任墨西哥總統羅培茲歐布拉多登上大位。當中，首都墨西哥市市長放眼成為墨國史上首位女元首。

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墨西哥2024年7月才要舉行總統選舉，競選活動尚未正式起跑，但角逐者已開始暖身。

墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）是專攻能源工程的博士，也是現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的核心盟友。她與現任外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）都盼能贏得執政國家復興運動黨（Morena）的提名，角逐總統寶座。

薛恩鮑姆近期到首都外會見支持者時說：「女性可以成為太空人、律師、副州長，以及一個共和國的總統。」

國家復興運動黨黨員將於2023年選出總統候選人。民調顯示，他們選出來的這個人選，將會是國家復興運動黨再執政6年的大熱門。

墨西哥民意測驗機構Enkoll於8月底公布的民調顯示，35%受訪者偏好60歲的薛恩鮑姆扛下國家復興運動黨總統候選人重任，26%挺62歲的厄伯拉特。

民調同時顯示，82%受訪者表示願意選出女總統。這對素有大男人文化的墨西哥來說，堪稱重大轉變。

然而，Poligrama於本月6日公布的另一項民調顯示，薛恩鮑姆與厄伯拉特支持度不相上下。

現任總統羅培茲歐布拉多曾說，無論誰贏得黨提名，他都會給予支持；但他多次力挺薛恩鮑姆，形容這位墨西哥市長「清廉」，並贊她是一位「有信念」之人。

© 2022 AFP