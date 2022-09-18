超級颱風南瑪都直撲日本 瞬間強風堪比龍捲風

（法新社東京18日電） 日媒將今年第14號颱風南瑪都稱為「史上最強等級」颱風，其最大瞬間風速堪比龍捲風，包括鹿兒島縣日置市、出水市及西之表市等地方政府，已對5萬4616個家戶、共11萬2346人發布最高警戒等級的「緊急安全確保」。

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南瑪都（Nanmadol）目前屬於日本氣象廳定義的「大型非常強烈颱風」，也被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」。

根據日本氣象廳今天上午10時最新一波觀測，南瑪都中心位置目前位於日本鹿兒島縣屋久島南南東方約50公裏海面上，正以每小時25公里速度朝北北西移動，目前中心氣壓925百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本氣象廳預測南瑪都今晚到9月19日將最接近或登陸九州地方，並可能在19日上午東轉橫越本州島，對日本多數地區帶來影響。

截至今天上午11時，包括鹿兒島縣日置市、出水市及西之表市等地方政府，已對5萬4616個家戶、共11萬2346人，發布最高警戒等級的「緊急安全確保」，呼籲尚未避難或身處危險場所的民眾，立即採取確保生命安全的最佳行動。

宮崎縣都城市政府今天上午也針對轄內山之口地區230個家戶、共379人發布「緊急安全確保」。

截至今天上午9時止，包括鹿兒島市、宮崎市、熊本縣天草市等地，總計已針對119萬6500多個家戶、共約246萬6600人，發布警戒等級次高的「避難指示」。

其中在宮崎市的部分，已有避難所出現客滿情況，讓宮崎市政府持續開設避難所供民眾避難。

南瑪都正逐步接近鹿兒島市，當地風雨逐漸增強，預料今天中午過後風雨將更為強勁。

氣象廳過去只對沖繩縣發布過兩次颱風「特別警報」，這次是首度針對沖繩以外的地區發布「特別警報」。預估南瑪都今天午後到9月19日上午將最接近九州，甚至也有可能登陸九州。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）

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