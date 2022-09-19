出席曾祖母葬禮 英國王室新生代躍大眾視野

（法新社倫敦19日電） 英國女王伊麗莎白二世的曾孫喬治王子與夏綠蒂公主今天出席曾祖母的葬禮，象徵身處王位繼承人前面位置的王室新生代，未來將扮演更顯着角色。

廣告 繼續瀏覽後續

威爾斯親王和王妃（Prince and Princess of Wales）最年長的兩個孩子，9歲長子喬治王子（Prince George）和7歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）今天走在母親凱特王妃的身邊，一同進入西敏寺（Westminster Abbey）參加葬禮。

排在王位第二繼承順位的喬治王子身穿深色西裝與領帶，夏綠蒂公主身穿黑色洋裝，頭戴帽子。4歲的最小弟弟路易王子（Prince Louis）沒有出席。

喬治和夏綠蒂坐在父母身邊，關注儀式進行，並在儀式後跟隨着靈柩步出西敏寺。

儘管喬治和夏綠蒂的年紀比當年的父親和叔叔小上許多，但兩人令人回想起1997年葬禮上，威廉王子與哈利王子跟隨在母親黛安娜王妃棺木後的一幕。威廉和哈利當年分別為15歲和12歲。

威廉曾告訴民眾，14日走在女王靈柩後面，從白金漢宮走向國會時，勾起他痛苦的回憶，讓他想起十幾歲時參加母親喪禮的那一刻。

儘管英國媒體對於威廉凱特孩子的日常生活沒有太多報導，但喬治和夏綠蒂最近更常出席大型公眾場合，成為鎂光燈焦點。

女王今年6月慶祝白金禧（Platinum Jubilee）時，他們參加了白金漢宮外的露天演唱會，觀看老牌歌手演出，臉上時不時出現感到無聊的神情。

喬治王子去年7月也和父母一起到溫布利球場（Wembley）觀看歐洲國家杯（European Championship）決賽。他身穿西裝外套，打領帶，和威廉王子穿父子裝，在英格蘭隊得分時跳起來歡呼。

威廉和凱特今年夏天決定搬到溫莎，3個孩子也開始就讀溫莎的新學校。他們的新家相對簡樸，沒有傭人同住。

3人就讀於校地寬敞的高昂私立學校，校園包含一座高爾夫球場。

© 2022 AFP