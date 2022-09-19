哥斯大黎加3車墜谷 至少9人喪命

（法新社哥斯大黎加首都聖約瑟18日綜合外電報導）紅十字會今天通報，哥斯大黎加山區昨晚有一輛巴士與兩輛汽車墜落山谷，至少9人因此喪命。

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昨天降下大雨，讓距離哥斯大黎加首都聖約瑟（San Jose）以西約80公里處的山區發生土石流，發生事故的巴士、汽車和摩托車滑落75公尺深的山谷。

根據負責公共衛生服務的哥斯大黎加社會安全保險局（Costa Rican Social Security）所稱，救難人員已經救出包含公車駕駛在內的50多名倖存者。

意外發生後，紅十字會推文說：「截至目前為止，我們知道有9人沒有生命跡象。」並補充道，有4人仍舊失蹤。

營運巴士的公司老闆阿法羅（German Alfaro）告訴哥斯大黎加的國家報（La Nacion），稱出事巴士行駛於聖約瑟和瓜納加斯特省（Guanacaste Province) 間，當時車上有47人。

紅十字會先前估計巴士上約有60名乘客。

救難人員分享的影像顯示，巴士殘骸位於峽谷底部，這將使後續工作格外具有挑戰性。

當地人表示，意外原因是那條路上缺少防護屏障和標誌。馬蒂內茲（Gilber Martinez ）告訴電視台Canal 7說：「我們已經被遺棄多年了。」

但政府稱這起意外「難以預料」。公共工程暨運輸部部長艾瑪杜爾（Luis Amador）說：「這不是政府或巴士公司的錯，這是我們無法預料到的意外。」

哥斯大黎加大學的專家3月發布一份報告，警告該地區有道路坍塌的風險。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）宣布全國為此哀悼3天，並稱他不會出席在美國紐約舉行的聯合國大會，因為國內正因大雨陷入緊急情況。

© 2022 AFP