德國央行警告：經濟衰退跡象正明顯增加

（法新社法蘭克福19日電） 德國中央銀行聯邦銀行（Bundesbank）今天警告，由於俄羅斯掐緊對歐洲大陸的能源供應，歐洲最大經濟體德國恐將經歷「持久的」萎縮期，「經濟衰退跡象正在倍增」。

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德國央行在最新月度報告當中警告，「經濟產出很可能將廣泛且持久縮減」，最主要歸咎於「供應面限制」，尤其是俄羅斯侵略烏克蘭引發的能源交貨減少。

莫斯科已逐漸減少對歐洲的天然氣供應，自8月底以來讓北溪（Nord Stream）天然氣管線維持關閉，使得德國經濟承受越來越大壓力。

德國原本高度依賴進口的俄羅斯能源來提供產業用電及為家庭帶來暖氣。在俄烏戰爭爆發前，德國所需天然氣55%來自俄國。

今年4至6月的一季，德國國內生產毛額（GDP）還能微幅成長0.1%；但此後越來越多經濟數據開始閃紅燈，例如企業與消費者信心。

德國8月通貨膨脹率上升至7.9%，遠遠高出歐洲中央銀行（ECB）的2%目標。

德國央行如今預測，德國經濟在今年第3季很可能「略微」縮減，但第4季與明年第1季恐怕將「顯着」萎縮。

德國央行預警，俄羅斯若停止供應天然氣，意味市場情況將「非常緊張」；德國或許可「避免正式」對燃料實施配給制，但消費勢必將減少，進而導致企業縮限或暫停生產。

德國央行指出，這帶來的衝擊很可能不會像6月評估的「不利情境」一樣糟糕，也就是德國經濟在明年萎縮達3.2%；「然而，前景不確定性極高」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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