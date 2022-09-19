拒重啟憲政辯論 加總理：現在不討論君主制問題

（法新社倫敦18日電） 查爾斯三世（King Charles III）繼位英國國王後，成為加拿大等其他14個大英國協成員國元首；加國總理杜魯道今天拒絕重新就有關英國君主制在加拿大的角色展開憲政辯論。

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1867年獨立的加拿大是14個仍奉行君主制的英國前殖民地之一，另外還包括澳洲和紐西蘭等國。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世後，有關英國君主制在加拿大角色的辯論又重新浮現。

根據民調公司易普索（Ipsos）為「環球新聞」（Global News）所做的民調，58%的加拿大人希望就是否應該保留君主制進行公投。

杜魯道（Justin Trudeau）在伊麗莎白二世葬禮前夕於倫敦接受加拿大廣播電台（Radio-Canada）訪問時說：「對我而言，這不是優先事項。這甚至不是我考慮討論的事情。」

他表示：「在一個世界上最好、最穩定的體系中做出如此深刻的改變，就我看來，現在，不是一個好主意。」

易普索民調結果顯示，加拿大希望舉行公投的人數比前一年增加了5%。

這項民調也顯示，只有44%的加拿大人對繼位成為英王的查爾斯三世有好感。（譯者：紀錦玲）

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