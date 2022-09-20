全球最後送別 英國女王安葬溫莎

（法新社溫莎19日電） 英國人民今天在世界領袖齊聚的歷史性國葬典禮上向女王告別。女王靈柩從倫敦西敏寺移靈至威靈頓拱門，搭靈車前往最後安息地溫莎，沿途有成千上萬民眾夾道送別。

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大批群眾今天聚集倫敦見證歷史性時刻。女王靈柩從14日起就停放在國會大廈西敏廳（Westminster Hall）供民眾瞻仰，儀隊今天慢慢將靈柩移至炮車上。

在管樂和鼓的演奏下，142名皇家海軍人員將炮車護送到西敏寺（Westminster Abbey）。

這座擁有千年歷史的教堂每隔1分鐘敲鐘1次，共敲96次，象徵女王在世96年。國葬儀式在上午11時（台灣時間19日晚間6時）展開。

英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）在儀式中佈道，讚揚女王對英國和整個大英國協的職責和奉獻。

他向在場的美國總統拜登和日皇德仁等2000名賓客說：「熱心服務的人在各行各業都很少見，熱心服務的領袖更是如此。」

國葬儀式結束後，女王靈柩離開西敏寺，隨着送葬隊伍抵達威靈頓拱門（Wellington Arch），由靈車送至倫敦以西的溫莎城堡（Windsor Castle）。

沿途人山人海，民眾紛紛高舉手機拍下隊伍經過的一刻，還有人散落鮮花。

王室官方網站說，稍晚溫莎教長（Dean of Windsor）在溫莎城堡的國王喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）主持私人葬禮。

聲明說：「女王與愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）葬在一起。」愛丁堡公爵是去年過世的女王夫婿菲立普親王（Prince Philip）。

© 2022 AFP